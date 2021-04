WhatsApp Pink: ecco perché se vedete la versione rosa dell'app non dovete scaricarla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Circola una versione di WhatsApp rosa, ma non è una iniziativa a tema della popolare chat piuttosto una truffa vera e propria. È stata individuata dal ricercatore di sicurezza Rajshekhar Rajaharia che l’ha denunciata su Twitter: in pratica è un’app Android malevola che sfrutta il nome dell’applicazione dell’ecosistema Facebook per intrufolarsi nei dispositivi degli utenti e sottrarre i dati sensibili. In un video il ricercatore ha mostrato come funziona. Gli utenti colpiti ricevono un link che invita a scaricare una fantomatica versione di WhatsApp che promette di cambiare il colore dell’interfaccia, dal verde al rosa. Ma una volta installata, l’app scompare dalla schermata principale del dispositivo e resta attiva in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Circola unadi, ma non è una iniziativa a temaa popolare chat piuttosto una truffa vera e propria. È stata individuata dal ricercatore di sicurezza Rajshekhar Rajaharia che l’ha denunciata su Twitter: in pratica è un’app Android malevola che sfrutta il nome’applicazione’ecosistema Facebook per intrufolarsi nei dispositivi degli utenti e sottrarre i dati sensibili. In un video il ricercatore ha mostrato come funziona. Gli utenti colpiti ricevono un link che invita a scaricare una fantomaticadiche promette di cambiare il colore’interfaccia, dal verde al. Ma una volta installata, l’app scompare dalla schermata principale del dispositivo e resta attiva in ...

