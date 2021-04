Wenger | «Super League? Fatta dai club per ottenere di più dalla Uefa»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Arsene, ex tecnico dell’Arsenal e attuale membro della Fifa, ha parlato del fallimento dellaArsene, ex tecnico dell’Arsenal e attuale membro della Fifa, ha parlato del fallimento della. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BeIN Sports. «Se vuoi creare unacon due gironi da 10 squadre e ne esci che ne hai solo 12, e sai che puoi perderne qualcuna, il tuo progetto non è solido”, le parole del francese. Credo che le organizzazioni ufficiali comee Fifa debbano proteggere l’essenza del gioco e premiare la qualità attraverso aspetti competitivi. Non avrei mai sostenuto un campionato che non si basi sul merito sportivo”. “Sono felice perché la cosa più importante è che restiamo ...

Advertising

M2000Philip : @sirio_87 Distanza incolmabile già da almeno 4/5 anni. Queste società hanno potuto fare investimenti faraonici (gra… - MarioMonteleone : #SuperLega e dictat #Uefa. La profezia di #ArsèneWenger: 'Arriveremo al punto che anche i soldi che arriveranno dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Wenger Super

alfredopedulla.com

"Se vuoi creare unaLeague con due gironi da 10 squadre e ne esci che ne hai solo 12, e sai che puoi perderne qualcuna, il tuo progetto non è solido", le parole del francese.(Getty ...Dichiarazione che gli valse il titolo di 'special one.' 'Credo che l'allenatore dell'Arsenal Arsenesia un guardone. Ci sono alcune persone, che quando sono a casa, hanno un grande telescopio ...Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal e attuale membro della Fifa, ha parlato del fallimento della Super League Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal e attuale membro della Fifa, ha parlato del fall ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...