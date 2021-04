Webinar gratuito #DADessoinpoi. Spunti e riflessioni sulla didattica onliFe: il digitale nell’esperienza didattica con Parmalat Educational Division (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per DAD e DDI hai un rapporto odio/amore? Rendere stimolante e utile l’intreccio tra didattica tradizionale e mondo digitale si può! Nel Webinar gratuito #DADessoinpoi. Spunti e riflessioni sulla didattica onliFe scoprirai come prendere il meglio dal digitale e tradurlo in un’esperienza innovativa di apprendimento attivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per DAD e DDI hai un rapporto odio/amore? Rendere stimolante e utile l’intreccio tratradizionale e mondosi può! Nelscoprirai come prendere il meglio dale tradurlo in un’esperienza innovativa di apprendimento attivo. L'articolo .

Advertising

Ippolito_Ale : RT @robertomazzole6: Vuoi imparare a sviluppare sul #Cloud? Non perdere i webinar gratuiti #Oracle Reference Architecture e la possibilità… - FadaOnlus : RT @stateofmindwj: PANDEMIA E RITIRO SOCIALE IN ADOLESCENZA: IL FENOMENO HIKIKOMORI - Studi Cognitivi L'Aquila organizza, per il giorno 6 M… - TerraDiPalma : RT @MuseiRealiTo: #Oggi alle ore 16! Webinar online gratuito 'Torino tra Oriente e Occidente'. Info e prenotazioni: mr-to.edu@beniculturali… - Expatclic : Data da salvare: ??22/4 10AM CEST Webinar gratuito: Pratica di rilassamento consapevole. Barbara Boschi, psicomotric… - PesaresiFranco : WEBINAR GRATUITO SU INTEGRAZIONE, CASE DELLA SALUTE, STRUTTURE RESIDENZIALI E PANDEMIA il 23 aprile dalle 17 alle… -