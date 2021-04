Wall Street | brilla Ocugen dopo dati di efficacia nuovo vaccino

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 7,61% a 5,94. La startup biotecnologica quotata al Nasdaq ha annunciato i risultati preliminari diper ilche sta sviluppando assieme a Bharat Biotech, azienda indiana che opera nel campo delle biotecnologie. Covaxin, questo il nome del preparato, ha dimostrato un’del 78% contro forme lievi e moderate di Covid-19 e del 100% contro i casi gravi, secondo iemersi in una seconda analisi di Fase 3. “Continuiamo a essere entusiasti dei risultati della sperimentazione clinica di fase 3 – ha affermato Shankar Musunuri, amministratore delegato e co-fondatore di– Riteniamo che Covaxin possa aiutare a cambiare il corso di questa pandemia prevenendo del 100% i casi gravi di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street

Seduta decisamente positiva per Ocugen , che tratta in rialzo del 7,61% a 5,94. La startup biotecnologica quotata al Nasdaq ha annunciato i risultati preliminari di efficacia per il vaccino che sta ...Il rialzo di- nonostante il "caso" Netflix che scivola dopo il dato deludente degli abbonamenti - sta spingendo anche i principali listini europei, con Amsterdam (+1,4%) e Parigi (+1%) che sono le piu'...(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Ocugen, che tratta in rialzo del 7,61% a 5,94. La startup biotecnologica quotata al Nasdaq ha annunciato i risultati preliminari di efficacia per ...Per quanto la FED manterrà/potrà mantenere bassi i tassi di interesse è difficile dirlo. Cosa fare? Quali attori economici e asset class prestare attenzione?