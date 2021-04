Volley: una super Paola Egonu consegna il titolo al Conegliano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una stagione strepitosa quella del Conegliano. Vince lo scudetto dopo aver vinto anche tutte le partite di campionato. Una squadra che oggi, nel panorama italiano, non ha rivali. Il quarto scudetto lo conquista a Novara con il punteggio di 3-1 e apre le porte ad una nuova affascinante avventura, quella della Champions League. La squadra di casa ha tenuto testa al Conegliano ma nulla ha potuto contro colei che è stata la vera e propria trascinatrice: Paola Egonu. Il primo set è decisamente equilibrato tanto da chiudersi con due soli punti di distacco in favore del Conegliano: 31-29. Il secondo invece è appannaggio del Novara che ristabilisce la parità e riapre le speranze. Il parziale sarà 24-26. Una frazione faticosa che prosciuga le energie tanto da cedere nei successivi e ultimi due set 25-18 e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una stagione strepitosa quella del. Vince lo scudetto dopo aver vinto anche tutte le partite di campionato. Una squadra che oggi, nel panorama italiano, non ha rivali. Il quarto scudetto lo conquista a Novara con il punteggio di 3-1 e apre le porte ad una nuova affascinante avventura, quella della Champions League. La squadra di casa ha tenuto testa alma nulla ha potuto contro colei che è stata la vera e propria trascinatrice:. Il primo set è decisamente equilibrato tanto da chiudersi con due soli punti di distacco in favore del: 31-29. Il secondo invece è appannaggio del Novara che ristabilisce la parità e riapre le speranze. Il parziale sarà 24-26. Una frazione faticosa che prosciuga le energie tanto da cedere nei successivi e ultimi due set 25-18 e ...

