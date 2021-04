Volley, Superlega 2021 finale play-off. C’è solo Civitanova sul campo di Perugia: 3-0 e marchigiani avanti 2-1 nella serie (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ una finale da trasferta. Per la terza volta consecutiva salta il fattore campo nella serie che assegna lo scudetto con la Lube Civitanova che espugna con un secco 3-0 il campo della Sir Safety Perugia e si porta avanti 2-1 nella serie, riconquistandosi il diritto di giocare in casa il match ball tricolore. Tutto, o quasi, bene in casa Civitanova, che ha giocato una gara di grande spessore in battuta e a muro, concedendo qualcosa a Perugia in attacco. La Sir Safety di questa sera, però, non era in grado di approfittare di alcun dono: troppo fallosa, evanescente e imprecisa per essere vera, lontana parente della squadra che tre giorni fa aveva espugnato l’Eurosuole Forum ma anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ unada trasferta. Per la terza volta consecutiva salta il fattoreche assegna lo scudetto con la Lubeche espugna con un secco 3-0 ildella Sir Safetye si porta2-1, riconquistandosi il diritto di giocare in casa il match ball tricolore. Tutto, o quasi, bene in casa, che ha giocato una gara di grande spessore in battuta e a muro, concedendo qualcosa ain attacco. La Sir Safety di questa sera, però, non era in grado di approfittare di alcun dono: troppo fallosa, evanescente e imprecisa per essere vera, lontana parente della squadra che tre giorni fa aveva espugnato l’Eurosuole Forum ma anche ...

