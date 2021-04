Vissani infuriato | «Aprono i cinema e non i ristoranti all’interno Il calvario del Covid arriva solo a cena?»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) «, la scuola e i trasporti vanno regolarmente e non mandano le persone dentro ai… ma come ragionano? Da me ha fatto tre gradi, come si fa a mangiare nei dehors?». Gianfranconon è soddisfatto della decisione del governo di riaprire isoltanto all’esterno a partire dal 26 aprile. Parlando con l’Adnkronos, lo chef, che gestisce “Casa” a Baschi, in Umbria, dice che «questa decisione non ha alcun senso, specialmente per chi non hanelle grandi città come Roma e Milano. Ma, come me, in uno dei tanti piccoli comuni italiani. Da noi – spiega – la clientelasoprattutto da fuori, quindi ci sarebbe da ridire anche sulle regole di transito da una regione all’altra. Noi siamo penalizzati anche ...