Visite ad amici e parenti: le regole del nuovo decreto riaperture dal 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il decreto sulle riaperture dal 26 aprile che il governo varerà oggi pomeriggio porta con sé nuove regole per le Visite ad amici e parenti. Il Consiglio dei MInistri convocato per le 17 approverà la legge che riporta la zona gialla dopo la sospensione di fine marzo. Ma ci saranno anche novità sulla deroga per fare visita ai congiunti. Visite ad amici e parenti: le nuove regole del decreto riaperture dal 26 aprile Il nuovo decreto, all’articolo 2 comma 2, sancisce infatti che “dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilsulledal 26che il governo varerà oggi pomeriggio porta con sé nuoveper lead. Il Consiglio dei MInistri convocato per le 17 approverà la legge che riporta la zona gialla dopo la sospensione di fine marzo. Ma ci saranno anche novità sulla deroga per fare visita ai congiunti.ad: le nuovedeldal 26Il, all’articolo 2 comma 2, sancisce infatti che “dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola ...

Advertising

infoitinterno : Nuovo decreto, visite a parenti e amici: dall'1 maggio possibili in quattro adulti più minori. Da metà giugno nient… - infoitinterno : Con il nuovo decreto cambiano le regole per le visite ad amici e parenti - infoitinterno : Bar e ristoranti, resta il coprifuoco alle 22. Visite a parenti e amici, non più di una al giorno: cosa prevede il… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Visite ad amici e parenti: le nuove regole del nuovo decreto riaperture dal 26 aprile - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Visite ad amici e parenti: le nuove regole del nuovo decreto riaperture dal 26 aprile -