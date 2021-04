Visite a parenti e amici in zona arancione e gialla, cosa cambia con il nuovo decreto dal 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile in quelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove la curva epidemiologica lo permette, si ripartirà, seppur con prudenza e cautela. Elementi necessari per non vanificare gli sforzi fatti finora. Dal 26 aprile riapriranno i ristoranti sia a pranzo che a cena, a patto che i tavoli siano all’aperto. Via libera anche a cinema, teatri, musei, spettacoli outdoor e al ritorno tra i banchi di tutti gli studenti, anche quelli delle classi superiori. Novità sul fronte spostamenti perché da lunedì prossimo ci si potrà muovere tra Regioni, servirà un pass per valicare i confini di territori di colore diverso. Ma cosa cambia per le Visite ad amici e parenti? Leggi anche: Coprifuoco fino alle 22, fino a quando e cosa cambia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da lunedì 26in quelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove la curva epidemiologica lo permette, si ripartirà, seppur con prudenza e cautela. Elementi necessari per non vanificare gli sforzi fatti finora. Dal 26riapriranno i ristoranti sia a pranzo che a cena, a patto che i tavoli siano all’aperto. Via libera anche a cinema, teatri, musei, spettacoli outdoor e al ritorno tra i banchi di tutti gli studenti, anche quelli delle classi superiori. Novità sul fronte spostamenti perché da lunedì prossimo ci si potrà muovere tra Regioni, servirà un pass per valicare i confini di territori di colore diverso. Maper lead? Leggi anche: Coprifuoco fino alle 22, fino a quando e...

Advertising

Corriere : ?? Visite ai parenti, riapertura di stadi e cinema, piscine dal 15 maggio e coprifuoco: cosa dice il nuovo decreto e… - Corriere : Nuovo decreto: carta verde per spostarsi, nuove regole per visite ai parenti. Le date delle riaperture - networkpn : #ZonaGialla, cosa prevede il nuovo #decreto: #certificato verde per spostarsi fra #regioni, visite ai parenti e ria… - CorriereCitta : Visite a parenti e amici in zona arancione e gialla, cosa cambia con il nuovo decreto dal 26 aprile - infoitinterno : Visite a parenti e amici, cambia tutto: ecco le nuove regole -