Visite a parenti e amici, cosa prevede il nuovo decreto Covid. Le misure fino al 31 luglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Riaperture del 26 aprile, zona gialla, pass e coprifuoco: oggi è il giorno del nuovo decreto Covid, con regole e misure che saranno valide fino al 31 luglio. Il Consiglio dei ministri si riunirà questo pomeriggio alle 17. All’ordine del giorno, proprio le “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19”. Il provvedimento fisserà le norme per il ritorno della zona gialla in Italia ma anche quelle sul nuovo pass per gli spostamenti tra le regioni, Visite a parenti e amici, scuola in presenza, ristoranti, palestre e piscine, cinema, teatri, concerti e sport. Per quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Riaperture del 26 aprile, zona gialla, pass e coprifuoco: oggi è il giorno del, con regole eche saranno valideal 31. Il Consiglio dei ministri si riunirà questo pomeriggio alle 17. All’ordine del giorno, proprio le “urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da19”. Il provvedimento fisserà le norme per il ritorno della zona gialla in Italia ma anche quelle sulpass per gli spostamenti tra le regioni,, scuola in presenza, ristoranti, palestre e piscine, cinema, teatri, concerti e sport. Per quanto ...

