Viola il coprifuoco e minaccia: “Sono una stagista di Palazzo Chigi, cascate male”. Multata e denunciata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono le 2.30 del mattino a Roma, una ragazza di 25 anni sta camminando da sola sul marciapiede quando viene fermata dagli agenti di polizia di Prati per quella che è una palese Violazione del coprifuoco che vieta a chiunque di andare in giro dalle 22 alle 5 a meno di comprovate ragioni lavorative. Ma, alla richiesta degli agenti di firmare l’autocertificazione, la ragazza reagisce in modo sprezzante. “Lavoro come stagista a Palazzo Chigi, non Sono una pischella qualunque. Con me cascate male, state attenti.” La ragazza, che si autodefinisce “nipote di un pezzo grosso”, riferisce ai poliziotti di essere stata a casa di un’amica per un progetto di lavoro senza rendersi conto del tempo che passava. E ancora: “Per le mie competenze, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)le 2.30 del mattino a Roma, una ragazza di 25 anni sta camminando da sola sul marciapiede quando viene fermata dagli agenti di polizia di Prati per quella che è una palesezione delche vieta a chiunque di andare in giro dalle 22 alle 5 a meno di comprovate ragioni lavorative. Ma, alla richiesta degli agenti di firmare l’autocertificazione, la ragazza reagisce in modo sprezzante. “Lavoro come, nonuna pischella qualunque. Con me, state attenti.” La ragazza, che si autodefinisce “nipote di un pezzo grosso”, riferisce ai poliziotti di essere stata a casa di un’amica per un progetto di lavoro senza rendersi conto del tempo che passava. E ancora: “Per le mie competenze, ...

Advertising

repubblica : Fermata perché viola il coprifuoco, stagista al Senato minaccia gli agenti: 'Vi faccio perdere il posto' - _TYPEONEGATIVE_ : RT @antonio_bordin: Il #coprifuoco è completamente inutile contro il #COVID19. Persino alcuni virologi di regime come la dott. Viola lo han… - MastroRadu : RT @SpaceCowboy21: @GiovanniToti @SkyTG24 PERCHE NON LO TOGLIAMO PROPRIO? il coprifuoco è inutilmente vessatorio e viola le nostre libertà… - Da16481735 : RT @antonio_bordin: Il #coprifuoco è completamente inutile contro il #COVID19. Persino alcuni virologi di regime come la dott. Viola lo han… - qbquantobasta : RT @antonio_bordin: Il #coprifuoco è completamente inutile contro il #COVID19. Persino alcuni virologi di regime come la dott. Viola lo han… -