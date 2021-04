Vigorito: «Superlega? Nemmeno 12 apostoli e mancava Gesù» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato della Superlega: le dichiarazioni anche ironiche del numero uno dei sanniti Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos. Superlega – «Un movimento come questo, che interessa qualche miliardo di persone, non può essere governato da 12 club che hanno il diritto di difendere gli interessi economici della società, ma non attraverso il depauperamento degli altri, ma attraverso delle riforme vere che incidano riequilibrando costi e ricavi e non a scapito dei più deboli. Ho avuto l’impressione di essere tornati alle monarchie assolute, quando i sovrani dilapidavano le loro fortune, con feste di palazzo, ricevimenti e costruzioni e poi per risolvere il problema mettevano tasse alla popolazione. Questo portò alla rivoluzione in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oreste, presidente del Benevento, ha parlato della: le dichiarazioni anche ironiche del numero uno dei sanniti Oreste, presidente del Benevento, ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos.– «Un movimento come questo, che interessa qualche miliardo di persone, non può essere governato da 12 club che hanno il diritto di difendere gli interessi economici della società, ma non attraverso il depauperamento degli altri, ma attraverso delle riforme vere che incidano riequilibrando costi e ricavi e non a scapito dei più deboli. Ho avuto l’impressione di essere tornati alle monarchie assolute, quando i sovrani dilapidavano le loro fortune, con feste di palazzo, ricevimenti e costruzioni e poi per risolvere il problema mettevano tasse alla popolazione. Questo portò alla rivoluzione in ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Vigorito, 'perplessi su governance Serie A con rappresentanti club Superlega'... - ottopagine : Benevento, Vigorito: 'Superlega? Un golpe che non è riuscito' #Benevento - Matteo_NFL : RT @marifcinter: Vigorito: 'Superlega? Sul modo bisogna soltanto sorriderci. Non erano nemmeno i 12 apostoli, mancava Gesù. Mutualità? Non… - PolverinoVince3 : RT @sportface2016: #Superlega, il presidente del Benevento Oreste #Vigorito: 'Non erano nemmeno dodici apostoli, mancava Gesù. Sembrava il… - AndreaZeoli : RT @marifcinter: Vigorito: 'Superlega? Sul modo bisogna soltanto sorriderci. Non erano nemmeno i 12 apostoli, mancava Gesù. Mutualità? Non… -