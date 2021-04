Video Live dell’Aurora Boreale-lapponia (Di mercoledì 21 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=fhGCYJuWv5I Aurora Borealis in Finlandia, con le sue webcam, adesso anche su YouTube, ci propone la vista delle maestose aurore boreali che si verificano vicino a Kaamanen in lapponia. La webcam si trova a 69° di latitudine nord, quindi nella parte settentrionale della lapponia. Va rammentato che l'Aurora Boreale non si presenta tutti i giorni e alla medesima ora. Essa è causata dal vento solare che impatta in atmosfera. Le ore migliori per vederla sono dalle 21 locali alla piena notte. Ovviamente dovrete giungere nel momento favorevole. L'articolo proviene da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=fhGCYJuWv5I Aurora Borealis in Finlandia, con le sue webcam, adesso anche su YouTube, ci propone la vista delle maestose aurore boreali che si verificano vicino a Kaamanen in. La webcam si trova a 69° di latitudine nord, quindi nella parte settentrionale della. Va rammentato che l'Auroranon si presenta tutti i giorni e alla medesima ora. Essa è causata dal vento solare che impatta in atmosfera. Le ore migliori per vederla sono dalle 21 locali alla piena notte. Ovviamente dovrete giungere nel momento favorevole. L'articolo proviene da Meteo Giornale.

