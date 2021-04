Video intervista esclusiva - Peschiera, salvi i 242 pioppi cipressini di via Galvani, la nuova Perizia sancisce la pericolosità solo di 7 esemplari (Di mercoledì 21 aprile 2021) La SEAcoop STP, ha depositato un studio di approfondimento e valutazioni fitostatiche integrative delle alberature che coniuga la sicurezza della strada con la conservazione del patrimonio arboreo esistente. Scarica le Perizie. Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 21 aprile 2021) La SEAcoop STP, ha depositato un studio di approfondimento e valutazioni fitostatiche integrative delle alberature che coniuga la sicurezza della strada con la conservazione del patrimonio arboreo esistente. Scarica le Perizie.

