Video Grillo | la probivira M5S | “Imbarazzante | vertici intervengano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Raffaella Andreola, componente del Collegio dei probiviri M5S, interviene sulla bufera scatenata dalle parole di Beppein difesa del figlio Ciro, accusato di stupro, e in un’intervista all’Adnkronos chiede aidel Movimento 5 Stelle di prendere posizione: “Il M5S non doveva essere coinvolto, sia fatta chiarezza”. “Premesso che la ritengo una questione personale die come tale doveva essere gestita evitando ‘politicizzazioni’ del caso”, afferma Andreola, “come membro del Collegio dei probiviri (anche se in questo momento organo non effettivamente operativo in quanto, dopo le ultime espulsioni nei confronti di chi non ha votato la fiducia al governo Draghi, tutto si è congelato) posso dire che mi sono sentita in imbarazzo per quanto ho visto in quel”. A chi le chiede se le frasi del garante ...