VIDEO | Da vecchia stazione a museo, Cotral rilancia immobile a Castel Gandolfo (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Da immobile fatiscente a spazio polifunzionale: la vecchia stazione di alimentazione della Tramvia dei Castelli Romani, attiva fino al 1960, sarà riqualificata grazie alla collaborazione tra l'azienda di trasporto regionale Cotral e i tecnici della Facoltà di Architettura della 'Sapienza'. Nascerà qui il centro di formazione e museo Cotral. Il progetto è stato presentato questa mattina, dove sorge l'immobile a Castel Gandolfo, dalla presidente di Cotral Spa Amalia Colaceci, l'assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, e il presidente della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Orazio Carpenzano.

