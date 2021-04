VIDEO Billy Costacurta balla scatenato in salotto | la Colombari lo sfotte

Advertising

laredo_billy : RT @cremas_u: Dale dale dale dale 'U'....!!!! A poner garra crema....!!!! - d_ringhio : Quando è troppo è troppo...?? ZIO BILLY....?? - Jcnb92 : Billy Gibbons siendo canchero parte 10000. - billy_en : RT @BlessedNjugush: Baby Kiongozi - atlanticavill : scoperto che se Billy è cesso è colpa di Flint -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Billy

Today.it

In un messaggio, Henry ammette che l'iniziativa non era destinata ad avere 'il sostegno dei ... estendendo le scuse all'allenatore Jürgen Klopp (pubblicamente contrario alla Superlega), a...In un messaggio, Henry ammette che l'iniziativa non era destinata ad avere "il sostegno dei ... estendendo le scuse all'allenatore Jürgen Klopp (pubblicamente contrario alla Superlega), a...C'è aria di divertimento a casa di Martina Colombari e Billy Costacurta. L'ex giocatore rossonero è stato sorpreso (e ripreso) mentre ballava in salotto.“Voglio scusarmi con tutti i tifosi e i sostenitori del Liverpool Football Club per i disagi causati nelle ultime 48 ore”. Anche l’azionista di riferimento americano del Liverpool, John W. Henry, si c ...