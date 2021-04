Video Beppe Grillo, Noi Campani: “Qual è il punto di vista dei parlamentari grillini sanniti”? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Video di Beppe Grillo, nel Quale il fondatore dei Cinque Stelle ha difeso il figlio dall’accusa di stupro, continua a suscitare polemiche. E la bagarre politica, ovviamente, si è scatenata anche qui nel Sannio. Stavolta è ‘Noi Campani‘ a chiedere alla delegazione parlamentare sannita del M5S di prendere posizione sulla vicenda. “Vorremmo conoscere il punto di vista dei parlamentari sanniti dei Cinque Stelle rispetto al Video girato da Beppe Grillo in difesa del figlio accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa”, scrivono i mastelliani. “E ancora – proseguono – sapere cosa pensano della ragazza denigrata? E degli attacchi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildi, nele il fondatore dei Cinque Stelle ha difeso il figlio dall’accusa di stupro, continua a suscitare polemiche. E la bagarre politica, ovviamente, si è scatenata anche qui nel Sannio. Stavolta è ‘Noi‘ a chiedere alla delegazione parlamentare sannita del M5S di prendere posizione sulla vicenda. “Vorremmo conoscere ildideidei Cinque Stelle rispetto algirato dain difesa del figlio accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa”, scrivono i mastelliani. “E ancora – proseguono – sapere cosa pensano della ragazza denigrata? E degli attacchi ...

