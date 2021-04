Vicario: «Oggi conta solo il Cagliari, zero fattori esterni» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il portiere del Cagliari Guglielmo Vicario ha parlato nel pre partita della Dacia Arena. Ecco le parole dell’estremo difensore Il portiere del Cagliari, Guglielmo Vicario ancora titolare vista l’assenza di Alessio Cragno, ha parlato nel pre partita della Dacia Arena ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole. «Oggi conta il Cagliari e la nostra partita, niente fattori esterni. Sono concentrato sul Cagliari, su quello che devo fare. Sarà una partita dura ma siamo pronti» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il portiere delGuglielmoha parlato nel pre partita della Dacia Arena. Ecco le parole dell’estremo difensore Il portiere del, Guglielmoancora titolare vista l’assenza di Alessio Cragno, ha parlato nel pre partita della Dacia Arena ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole. «ile la nostra partita, niente. Sono concentrato sul, su quello che devo fare. Sarà una partita dura ma siamo pronti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MariaDeSena4 : Il nome cristiani deriva da Cristo stesso,Cristo Risorto,il Vivente che continua a vivere in noi oggi e ogni volta… - GAP_IIQuote : RT @MariaDeSena4: Per un cristiano la preghiera è l'ossigeno dell'anima che rende vivo l'incontro con il VIVENTE,IERI,OGGI E SEMPRE. Viva i… - maniconio : @giacchedipelle Oggi la miss Vicario fattura - MariaDeSena4 : Per un cristiano la preghiera è l'ossigeno dell'anima che rende vivo l'incontro con il VIVENTE,IERI,OGGI E SEMPRE.… - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: Stefano Rossetti, vdg vicario #BPERBanca, partecipa oggi #15aprile all'incontro di #MotoreItalia dal titolo '#PMI. Come… -