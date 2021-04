Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021)DEL 21 APRILEORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO SU TUTTO L’ARCO SUD ORIENTALE DEL QUADRANTE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E APPIA, E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA, ANCORA FORTI RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ...