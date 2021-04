«Vi ho deluso | sorry» | il videomessaggio “umiliante” del proprietario del Liverpool

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il principaledel, John W. Henry, ha pubblicato stamattina undi scuse che la stampa inglese definisce “umilianti”. Si rivolge ai sostenitori del club e allo staff, scusandosi per aver sostenuto la ribellione della Superlega. Henry si è assunto la responsabilità esclusiva degli eventi catastrofici che sono seguiti l’annuncio e il naufragio della nuova competizione. “Voglio scusarmi con tutti i tifosi, e i tifosi delin particolare, per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore”, ha detto Henry. “Va da sé, ma va detto che il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei tifosi. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore siete stato molto chiaro. Vi abbiamo ascoltato. Vi ho ascoltato”. “Voglio scusarmi con Jürgen, Billy, i ...

