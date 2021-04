Vezzali | «Super League? Mi auguro una cosa Su EURO 2020…»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Valentina, sottosegretario allo Sport, ha parlato della: le sue dichiarazioni Valentina, sottosegretario allo Sport, ha parlato dellaa margine della presentazione dell’2020 Trophy Tour a Roma.– «Il mondo dello sport deve lavorare in autonomia, le istituzioni devono dialogare fra di loro. Quello che miè che possano trovare insieme una soluzione. Se questo non dovesse avvenire allora la politica deve venire in aiuto. Lo sport deve essere concepito come valore sociale che deve anteporsi agli interessi economici».2020 – «È un evento che va oltre il calcio. Garantire le partite a Roma è unache ...

Advertising

Super__Marti : RT @stebellentani: @nomfup Dati di oggi (via Valentina Vezzali): un bimbo su due e un ragazzo su quattro ha smesso di fare sport. I lockdow… -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Super

Virgilio Sport

Siamo d'accordo che laLeague è un progetto senza senso'. Poi l'attacco finale: 'I giocatori ... Segue una nota del sottosegretario con delega allo Sport, Valentina: 'Mai, nemmeno di ...Non manca il commento sulla questioneLega anche di Valentina, sottosegretario con delega allo sport del Governo Draghi. 'Sto seguendo con attenzione la vicenda dellaLega di calcio e sono molto preoccupata per le ..."Il mondo dello sport deve lavorare in autonomia, le istituzioni devono dialogare fra di loro. Quello che mi auguro è che possano trovare insieme una soluzione. Se questo non dovesse avvenire allora l ...Dopo il flop dell'iniziativa con Juve, Milan e Inter protagoniste, il presidente della Figc: "È un errore strategico quello che è stato commesso, perché è vero che in queste situazioni bisogna miglior ...