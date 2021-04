Vezzali: «Sono molto preoccupata dalla Super League, vi spiego perchè» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ha commentato la creazione della nuova Superlega Europea Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ha commentato la creazione della nuova Superlega Europea. Le sue dichiarazioni raccolte da CalcioNews24.com. «Sto seguendo con attenzione la vicenda della Superlega di calcio e Sono molto preoccupata per le conseguenze che uno scontro istituzionale potrebbe portare alla filiera dello sport, che ricordo, comincia con i campionati giovanili e porta, poi, fino ai campionati internazionali e ai Giochi Olimpici. Non entro nel merito della questione per il rispetto dovuto all’autonomia dello sport, ma non posso non sottolineare che lo sport è in grado di coinvolgere miliardi di persone in ogni angolo del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Valentina, sottosegretario allo Sport, ha commentato la creazione della nuovalega Europea Valentina, sottosegretario allo Sport, ha commentato la creazione della nuovalega Europea. Le sue dichiarazioni raccolte da CalcioNews24.com. «Sto seguendo con attenzione la vicenda dellalega di calcio eper le conseguenze che uno scontro istituzionale potrebbe portare alla filiera dello sport, che ricordo, comincia con i campionati giovanili e porta, poi, fino ai campionati internazionali e ai Giochi Olimpici. Non entro nel merito della questione per il rispetto dovuto all’autonomia dello sport, ma non posso non sottolineare che lo sport è in grado di coinvolgere miliardi di persone in ogni angolo del ...

