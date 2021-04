Verso il nuovo decreto Covid | ' Confermato coprifuoco alle 22'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile torneranno le zone gi, in molti torneranno a scuola e potranno riprendere molte attività all'aperto, ma non sarà un 'liberi tutti' e il governo dovrebbe mantenere il...

outstream Ildecreto Covid, valido dal 26 aprile al 31 luglio, è atteso al Consiglio dei ministri convocato, a quanto si apprende, alle 17 per l'esame del decreto legge con le nuove misure per ...... quarto produttore di auto a livello mondiale, accelerando nella transizioneil futuro ... e il marchio ha dedicato le proprie energie all'apertura di unquartier generale capace di ...Alfa Romeo sceglie il Centro Stile come sede del nuovo headquarter, un luogo iconico e ispirazionale per il marchio, in cui la miglior espressione del design italiano si intreccia con una concezione e ...Il monitoraggio di domani, venerdì 23 aprile, sarà decisivo: dal Lazio alla Lombardia, sono quattordici le regioni con i requisiti per la promozione alla zona gialla. Dopo oltre un ...