Verona | Salcedo | «Fiorentina? Perso per episodi sfavorevoli»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Eddieha parlato ai canali ufficiali deldopo la sconfitta contro la. L’attaccante non dimentica la Sampdoria: le sue dichiarazioni Eddieha commentato la sconfitta delcontro la. Ai canali ufficiali della società gialloblù ha parlato anche delle ultime gare, compresa quella con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «Dispiace molto, perché abbiamo giocato una grande partita e purtroppo siamo stati poco fortunati in alcune situazioni. Sicuramente avremmo meritato di più, anche oggi. Secondo me hanno fatto la differenza alcunisfortunati, dobbiamo lavorare ed essere concentrati per ripartire già dalla prossima gara. Stiamo facendo una stagione importante e abbiamo giocato buone partite anche nell’ultimo periodo, ...

...essere le scelte dei due allenatori Ivan Juric e Cesare Prandelli in vista dell'anticipo... che potrebbe essere Lasagna oppure. A centrocampo c'è un dubbio tra Sturaro e Ilic, mentre per ...... al 72' l'Hellas torna in partita con, con assist di Faraoni. Pure i veneti non riescono a ... al triplice fischio finale è vittoria per 2 - 1 della Fiorentina contro il. PROBABILI ...Probabili formazioni Serie A: le scelte e i dubbi dei tecnici per le sfide del 21 e 22 aprile, per la 32^ giornata di campionato in turno infrasettimanale.