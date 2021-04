Verona, gli Extraliscio al Teatro Romano per Rumors Festival (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Visited 1 times, 8 visits today) Notizie Simili: Consiglio comunale: approvate variazioni di… Omaggio a Morricone, il Volo all'Arena di Verona… C'è anche un po' di Verona tra le sei ... Leggi su veronaoggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Visited 1 times, 8 visits today) Notizie Simili: Consiglio comunale: approvate variazioni di… Omaggio a Morricone, il Volo all'Arena di… C'è anche un po' ditra le sei ...

Advertising

PersilQ : RT @valy_s: Le CURE per #COVID19 sono state tutte ostacolate.. persino gli ANTICORPI MONOCLONALI,bloccati a novembre da #AIFA e osteggiati… - larenait : @RUMORS_Festival porta gli @extraliscio a #Verona - stinco_di_santo : @petergomezblog Ieri sera c'era Verona Fiorentina, quanti non abbonati l'hanno acquistata ? Tra qualche anno i gioc… - mrcrisndarres : Quando Carina gli canta la canzone: STO CREANDO IL NILO A VERONA #greysxstation19 - Dino49555116 : @VlnN94 Ma smettetela del Piero cazzo dite,ognuno ha la propria idea però qua delirate proprio...poi non capisco tu… -