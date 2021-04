(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ieri è finalmente arrivato il tanto attesodel processo di Derek. L’ex agente di polizia è stato giudicato colpevole per l’omicidio di George Floyd. Dopo l’annuncio del, molte persone hanno deciso di esprimere i loro pensieri attraverso. Nella maggior parte dei tweet le perosne parlano di come si sono sentiti sollevati

amnestyitalia : ?? L’ex poliziotto Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole dell’omicidio di #GeorgeFloyd. Un verdetto storico, un… - fanpage : Il verdetto è arrivato poco fa. Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per la morte di George Floyd - RaiNews : Usa, verdetto al processo Minneapolis: Chauvin colpevole - bellocchig : RT @Tg3web: 'Colpevole di omicidio' è il verdetto scandito tre volte dalla Corte di Minneapolis che condanna l'agente di polizia Derek Chau… - Billa42_ : Verdetto Chauvin: le reazioni degli americani su Twitter -

Ildella giuria di Minneapolis è stato unanime. L'ex agente aveva ucciso l'afroamericano tenendogli un ginocchio sul collo fino a soffocarlo. 'Oggi abbiamo compiuto un passo in avanti contro il ...E' unstorico e Lewis Hamilton ha affidato ad un post su Instagram il suo pensiero con una ... Derekè stato dichiarato colpevole. Questa è la prima volta che un ufficiale bianco è ...Il verdetto di colpevolezza, per tre capi di imputazione, per il poliziotto Derek Chauvin, che il 25 maggio 2020 a Minneapolis uccise, soffocandolo con un ginocchio sul collo, l’afroamericano George ...Ieri è arrivato il tanto atteso verdetto del processo di Chauvin. Dopo l'annuncio gli americani hanno espresso le loro opinioni su Twitter.