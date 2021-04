Ventimiglia | tre migranti respinti alla frontiera si nascondono nel locomotore di un treno per passare il confine con la Francia – Video

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tre ragazzi, dopo essere statisenza poter esercitare il diritto di valutare le singole posizioni come da regolamenti europei, si sono nascosti neldi undiretto verso la. È quanto si vede in ungirato lunedì scorsostazione di. Un posto estremamente pericoloso. In situazioni simili infatti sono morti sei giovani negli ultimi anni, anche se il numero reale delle vittime potrebbe essere più elevato considerando che non sempre viene data notizia dei rinvenimenti dei corpi folgorati o dilaniati sotto il. Una situazione drammatica, denunciata da tempo da associazioni italiane e francesi, causata anche dall’aumento dei ...

Il Fatto Quotidiano

