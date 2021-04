Vela, l’Italia soffre nel day-3 a Vilamoura. Pass olimpico nell’ILCA 7 sempre più lontano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Terza giornata di gara decisamente negativa per l’Italia a Vilamoura (in Portogallo), nell’ambito dell’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per il singolo maschile ILCA 7. Quello che fino a ieri era il migliore dei nostro, Giovanni Coccoluto, è scivolato indietro a causa di due brutte regate dove ha raccolto soltanto un 38° e un 23° posto, scivolando così in 33ma piazza nella generale con 75 punti. Tra le nazioni a caccia del Pass per le Olimpiadi di Tokyo, occupano le prime due posizioni virtuali Spagna e Olanda. Gli iberici grazie a Joel Rodriguez Perez (2-9 oggi) salgono in ottava posizione nella generale con 27 punti. Leggermente più indietro il neerlandese Duko Bos (8-13 oggi) attualmente in 13ma piazza con 39 punti. Brusca frenata per il Belgio scivolata in 23ma posizione con Wannes van Laer (56 punti). Tornando al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Terza giornata di gara decisamente negativa per(in Portogallo), nell’ambito dell’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per il singolo maschile ILCA 7. Quello che fino a ieri era il migliore dei nostro, Giovanni Coccoluto, è scivolato indietro a causa di due brutte regate dove ha raccolto soltanto un 38° e un 23° posto, scivolando così in 33ma piazza nella generale con 75 punti. Tra le nazioni a caccia delper le Olimpiadi di Tokyo, occupano le prime due posizioni virtuali Spagna e Olanda. Gli iberici grazie a Joel Rodriguez Perez (2-9 oggi) salgono in ottava posizione nella generale con 27 punti. Leggermente più indietro il neerlandese Duko Bos (8-13 oggi) attualmente in 13ma piazza con 39 punti. Brusca frenata per il Belgio scivolata in 23ma posizione con Wannes van Laer (56 punti). Tornando al ...

