Vaticano, il caso dei monsignori che violano il coprifuoco. Spunta un cartello di richiamo: “Fuori luogo rientrare alle due di notte” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Vaticano corre ai ripari contro i prelati che non rispettano il coprifuoco. Dopo che le forze dell’ordine hanno fermato e multato alcuni monsignori in giro per Roma ben oltre le 22 senza alcun motivo valido, la Santa Sede è intervenuta per evitare che questi episodi si ripetano. Si tratta, infatti, di prelati che vivono nelle quattro residenze vaticane riservate a cardinali, vescovi e sacerdoti. Esse sono: Casa Santa Marta, dove abita Papa Francesco, Casa San Benedetto, dove perlopiù vivono i nunzi apostolici a riposo, Casa Paolo VI, dove si fermava il cardinale Bergoglio quando era a Roma, e Casa del clero. In tutte e quattro è stato affisso un avviso firmato dal direttore delle residenze, monsignor Battista Ricca. “Pur essendo spiacevole, – si legge nel testo – sono costretto a richiamare ai reverendi ospiti la necessità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilcorre ai ripari contro i prelati che non rispettano il. Dopo che le forze dell’ordine hanno fermato e multato alcuniin giro per Roma ben oltre le 22 senza alcun motivo valido, la Santa Sede è intervenuta per evitare che questi episodi si ripetano. Si tratta, infatti, di prelati che vivono nelle quattro residenze vaticane riservate a cardinali, vescovi e sacerdoti. Esse sono: Casa Santa Marta, dove abita Papa Francesco, Casa San Benedetto, dove perlopiù vivono i nunzi apostolici a riposo, Casa Paolo VI, dove si fermava il cardinale Bergoglio quando era a Roma, e Casa del clero. In tutte e quattro è stato affisso un avviso firmato dal direttore delle residenze, monsignor Battista Ricca. “Pur essendo spiacevole, – si legge nel testo – sono costretto a richiamare ai reverendi ospiti la necessità di ...

