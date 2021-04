Vaticano, cardinali violano il coprifuoco. Spunta il cartello: “Basta rientrare alle 2 di notte” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Basta violare il coprifuoco: è la richiesta rivolta a vescovi e cardinali e contenuta in un cartello affisso presso la Domus Internationalis Paulus VI, in via della Scrofa, nel pieno centro di Roma. A firmare la comunicazione, dopo che le forze dell’ordine hanno fermato e multato alcuni monsignori in giro per Roma dopo le 22 senza alcun motivo valido, è monsignor Battista Ricca direttore della residenza. “Pur essendo spiacevole, sono costretto a richiamare ai Reverendi Ospiti la necessità di rispettare coscienziosamente il coprifuoco imposto dalle autorità statali”, si legge nell’avviso, immortalato da una foto pubblicata su Il Messaggero. “Mi sembra oltremodo fuori luogo e pericoloso che vi siano rientri in casa alle 0.30, 2.00 e 2.15 di notte. Il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)violare il: è la richiesta rivolta a vescovi ee contenuta in unaffisso presso la Domus Internationalis Paulus VI, in via della Scrofa, nel pieno centro di Roma. A firmare la comunicazione, dopo che le forze dell’ordine hanno fermato e multato alcuni monsignori in giro per Roma dopo le 22 senza alcun motivo valido, è monsignor Battista Ricca direttore della residenza. “Pur essendo spiacevole, sono costretto a richiamare ai Reverendi Ospiti la necessità di rispettare coscienziosamente ilimposto dautorità statali”, si legge nell’avviso, immortalato da una foto pubblicata su Il Messaggero. “Mi sembra oltremodo fuori luogo e pericoloso che vi siano rientri in casa0.30, 2.00 e 2.15 di. Il ...

