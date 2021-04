Vasco Rossi | “Ecco perchè ho fatto il disc jockey” | l’incredibile rivelazione

(Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ unche non ti aspetti quello che su Instagram pubblica uno stralcio del libro scritto a quattro mani con Marco Mangiarotti, uno stralcio significativo, quello in cui spiega il vero motivo che lo ha spinto a fare il. E’ uninaspettato, quasi inedito, quello che nella tarda serata di ieri, martedì 20 aprile, ha pubblicato su Instagram una foto del 1980 con a corredo un corposo stralcio del libro scritto nel 2017 con Marco Mangiarotti “Il giovane. La mia favola rock. Da zero a 30: 1952-1983. Il racconto adrenalinico da cantautore a rockstar” —>>> Ti potrebbe interessare anche “Che canzone hai dedicato alla D’Urso?”, la risposta a sorpresa diE’ uno ...

ROMA, 21 APR A 40 anni dall'uscita di "Siamo solo noi", Sony Music Legacy celebra il quarto disco di Vasco Rossi (pubblicato per la prima volta il 9 aprile 1981 dall'etichetta Targa) con la speciale edizione da collezione della serie R>PLAY che verrà pubblicata il 18 giugno. Dedicata ai quarantesimi anniversari dei dischi più iconici della musica italiana. In uscita il 18 giugno e in preorder da giovedì 22 aprile. Oltre al cofanetto, anche una versione in vinile e in CD hardbook cover.