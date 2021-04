Vangelo del giorno | Giovanni 6 | 35-40 – audio e commento Papa Francesco

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo spunto deldel21 Aprile 2021, Mercoledì: “chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna”. III Settimana di Pasqua – III Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo6,35-40 In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Io sono il pane della vita; chi viene a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 21.04.2021 - OAfragola : Mercoledì della III settimana di Pasqua Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio e crede in lui… - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 21 aprile 2021. - speranza_viva : RT @CristofaroFranc: Vangelo del giorno - 21 Aprile 2011 - lodeate_it : Vangelo del giorno 2021-04-21 – Santi di Mercoledì -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

I dati Istat riguardanti l'Italia ci dicono che a luglio2020 dei 216.305 casi di Covid - 19 ... Farli assurgere asvela una faziosità che mi auguro sia solo degli utilizzatori e non degli ...E' la sintesi culturale e umanadi oggi". Uno dei libri su don Tonino Bello di mons. Ruccia, edizioni Tau Come si relazionerebbe secondo lei don Tonino con la situazione attuale in cui ci ...Gesù è quella verità, quell'infinito, quella meraviglia, quel sublime che cerchiamo e che possiamo trovare già qui.La data scelta, il 25 ottobre, ha una valenza simbolica molto chiara. È il giorno del martirio di Gavino, Proto e Gianuario che, con il loro sangue versato durante la persecuzione di Dioclezian ...