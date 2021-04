Valverde positivo al Coronavirus: l’annuncio del Real Madrid (Di mercoledì 21 aprile 2021) Federico Valverde è risultato positivo al Coronavirus dopo il ciclo di tamponi effettuato questa mattina: l’annuncio del Real Madrid Federico Valverde è risultato positivo al Coronavirus dopo il ciclo di tamponi effettuato questa mattina. Ad annunciarlo è stato il Real Madrid attraverso un comunicato ufficiale. Il centrocampista uruguaiano è in buone condizioni e già in isolamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Federicoè risultatoaldopo il ciclo di tamponi effettuato questa mattina:delFedericoè risultatoaldopo il ciclo di tamponi effettuato questa mattina. Ad annunciarlo è stato ilattraverso un comunicato ufficiale. Il centrocampista uruguaiano è in buone condizioni e già in isolamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

BombeDiVlad : ? Il #RealMadrid dovrà fare a meno di #Valverde nei prossimi impegni ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #News - BombeDiVlad : +++?? Il #RealMadrid ha comunicato che Federico #Valverde è risultato positivo al #COVID19+++ #LBDV #LeBombeDiVlad - simosplendente : RT @DiMarzio: #RealMadrid, #Zidane perde anche #Valverde: piena emergenza per la sfida di #Liga al #Getafe - giovannimastro : RT @DiMarzio: #RealMadrid, #Zidane perde anche #Valverde: piena emergenza per la sfida di #Liga al #Getafe - Fprime86 : RT @DiMarzio: #RealMadrid, #Zidane perde anche #Valverde: piena emergenza per la sfida di #Liga al #Getafe -

Ultime Notizie dalla rete : Valverde positivo Tris di Alaphilippe alla Freccia Vallone ...e Valverde". Tra i partecipanti mancavano lo sloveno Tadej Pogacar e ilvincitore dell'ultima edizione, lo svizzero Marc Hirschi, costretti a rinunciare insieme a tutta la Uae, a causa di un positivo ...

Freccia Vallone, vince Alaphilippe: la classifica ...e Valverde gli vanno a ruota. Il campione del mondo rimonta e vince allo sprint, conquistando la Freccia Vallone per la terza volta in carriera dopo i successi del 2018 e 2019. Ulissi positivo, ...

Real Madrid, Fede Valverde positivo al Covid: il comunicato del club fcinter1908 È Alaphilippe, è Flash Wallonne! Terza Freccia Vallone in quattro anni per Julian, ripreso e superato Primoz Roglic all’ultimo respiro. Gran terzo posto dell’immarcescibile Alejandro Valverde, UAE (Hirschi, Pogacar, Ulissi) fuori per ...

Freccia Vallone: Alaphilippe fulmina Roglic Il campione del mondo vince a Huy per la terza volta. Donne: settima di fila di Anna van der Breggen, terza Longo Borghini ...

...e". Tra i partecipanti mancavano lo sloveno Tadej Pogacar e ilvincitore dell'ultima edizione, lo svizzero Marc Hirschi, costretti a rinunciare insieme a tutta la Uae, a causa di un......egli vanno a ruota. Il campione del mondo rimonta e vince allo sprint, conquistando la Freccia Vallone per la terza volta in carriera dopo i successi del 2018 e 2019. Ulissi, ...Terza Freccia Vallone in quattro anni per Julian, ripreso e superato Primoz Roglic all’ultimo respiro. Gran terzo posto dell’immarcescibile Alejandro Valverde, UAE (Hirschi, Pogacar, Ulissi) fuori per ...Il campione del mondo vince a Huy per la terza volta. Donne: settima di fila di Anna van der Breggen, terza Longo Borghini ...