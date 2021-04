Valle d’Aosta. Il 30 aprile scadono le iscrizioni alle manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro ricorda che sono aperte le iscrizioni alle manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione 2021, che, tenuto conto delle ultime indicazioni nazionali in merito ad una riapertura graduale delle manifestazioni fieristiche a partire dal 1° luglio 2021, si svolgeranno ad Aosta nelle seguenti date: 68ª Mostra-Concorso, dal 24 luglio al 1° agosto 53ª Foire d’Eté, il 7 agosto Atelier des Métiers, dal 5 all’8 agosto Sono invitati a partecipare alla Foire i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale; alla Mostra-concorso i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale e equiparato e all’Ateliers des Métiers gli artigiani professionisti ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro ricorda che sono aperte ledi2021, che, tenuto conto delle ultime indicazioni nazionali in merito ad una riapertura graduale dellefieristiche a partire dal 1° luglio 2021, si svolgeranno ad Aosta nelle seguenti date: 68ª Mostra-Concorso, dal 24 luglio al 1° agosto 53ª Foire d’Eté, il 7 agosto Atelier des Métiers, dal 5 all’8 agosto Sono invitati a partecipare alla Foire i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale; alla Mostra-concorso i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale e equiparato e all’Ateliers des Métiers gli artigiani professionisti ...

