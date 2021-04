Vaccino Pfizer in Italia, da oggi oltre 1,5 milioni dosi a regioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Inizierà oggi la consegna alle regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di Vaccino Pfizer di previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione. Lo fa sapere la struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Inizieràla consegna alledi1,5dididi previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Leverranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione. Lo fa sapere la struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

