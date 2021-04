Vaccino Lombardia, da domani 22 aprile prenotazioni per 60 - 64enni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Tgcom24, annunciando che la prossima settimana si arriverà a 100mila inoculazioni al giorno. 'Ieri - aggiunge - abbiamo ... Leggi su liberoreporter (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo ha detto il presidente della, Attilio Fontana, intervistato da Tgcom24, annunciando che la prossima settimana si arriverà a 100mila inoculazioni al giorno. 'Ieri - aggiunge - abbiamo ...

