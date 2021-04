Vaccino Lazio, Johnson & Johnson da maggio disponibile anche in farmacia: come funziona, prenotazioni e dove farlo (Di mercoledì 21 aprile 2021) come per AstraZeneca, anche sul Vaccino Johnson & Johnson (quello monodose bloccato in via precauzionale negli Stati Uniti per sei rarissimi casi di trombosi), l’Ema si è pronunciata in modo positivo. “I benefici continuano a superare i rischi per le persone che lo ricevono. Il Vaccino è efficace nella prevenzione del Covid-19 e nella riduzione dei ricoveri e dei decessi” – ha spiegato l’Agenzia europea per i medicinali. Un’ottima notizia per l’Italia perché ora, dopo il via libera, l’obiettivo è quello di distribuire le 184 mila dosi ferme all’hub nazionale di Pratica di Mare e accelerare la campagna di vaccinazione. Ma vediamo cosa cambia nel Lazio e qual è il “progetto” per somministrare più dosi possibili al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021)per AstraZeneca,sul(quello monodose bloccato in via precauzionale negli Stati Uniti per sei rarissimi casi di trombosi), l’Ema si è pronunciata in modo positivo. “I benefici continuano a superare i rischi per le persone che lo ricevono. Ilè efficace nella prevenzione del Covid-19 e nella riduzione dei ricoveri e dei decessi” – ha spiegato l’Agenzia europea per i medicinali. Un’ottima notizia per l’Italia perché ora, dopo il via libera, l’obiettivo è quello di distribuire le 184 mila dosi ferme all’hub nazionale di Pratica di Mare e accelerare la campagna di vaccinazione. Ma vediamo cosa cambia nele qual è il “progetto” per somministrare più dosi possibili al ...

RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - SkyTG24 : Covid, in 50mila spostano domicilio nel Lazio per vaccinarsi prima - HuffPostItalia : 50 mila persone spostano domicilio e medico nel Lazio: 'Così ci vacciniamo prima' - aammaturo : RT @SkyTG24: Covid, in 50mila spostano domicilio nel Lazio per vaccinarsi prima - BrokenRose93 : @riversinmymouth Di questo passo ci vaccinano nel 2022 -