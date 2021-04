Vaccino Johnson & Johnson | composizione | bugiardino | controindicazioni ed effetti collaterali

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo lo stop precauzionale negli Stati Uniti proprio nel giorno dell’arrivo di 184 mila dosi in Italia, l’EMA (l’Agenzia Europea per i medicinali) ieri si è pronunciata sulamericano monodose. Come per AstraZeneca (ora Vaxzevria), “i benefici continuano a superare i rischi per le persone che lo ricevono. Ilè efficace nella prevenzione del Covid-19 e nella riduzione dei ricoveri e dei decessi”. Il Comitato è arrivato a questa conclusione dopo “aver preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, inclusi otto rapporti dagli Stati Uniti di casi gravi di coaguli di sangue insoliti associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale“. Ma vediamo cosa sappiamo sul...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

Dopo l'ok dell'Ema e dell'Aifa, che lo raccomanda per gli over 60, vengono distribuite le 184mila dosi delimmagazzinate a Pratica di Mare. Lo annuncia il commissariato Figliuolo, aggiungendo che è partita anche la consegna di oltre 1,5 milioni di dosi di Pfizer . Intanto le ...Cosi' Nicola Magrini, direttore generale Aifa (Agenzia italiana del farmaco), intervistato su Radio24 all'indomani del parere Ema che ha sbloccato in Europa ildopo lo stop ...Dopo il via libera dell’Ema, il vaccino Johnson & Johnson in Italia dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni. È quanto annunciano in una nota il presidente Co ...La campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe, ha spiegato il direttore del Foglio, ospite di Agorà. Sul vaccino Janssen: "Nè Aifa nè Ema hanno mai adottato in questi giorni nessun atto formale, ...