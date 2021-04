Vaccino J&J, Ema: “Possibile legame con trombosi rare ma benefici superiori ai rischi. Nessuna limitazione “ (Di mercoledì 21 aprile 2021) . L’Agenzia europea del farmaco (Ema) trova un Possibile collegamento tra il Vaccino anti Covid sviluppato da Johnson & Johnson a casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Lo ha annunciato Ema, che conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo. “Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati” ha sottolineato l’Agenzia, quindi non ci sono limitazioni legate a fattori di rischio. Il comitato per la sicurezza (Prac) dell’Agenzia ha concluso nella riunione di oggi che alle informazioni sul prodotto relative al ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) . L’Agenzia europea del farmaco (Ema) trova uncolnto tra ilanti Covid sviluppato da Johnson & Johnson a casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Lo ha annunciato Ema, che conferma che il rapportoo-o complessivo rimane positivo. “Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori dio specifici non sono stati confermati” ha sottolineato l’Agenzia, quindi non ci sono limitazioni legate a fattori dio. Il comitato per la sicurezza (Prac) dell’Agenzia ha concluso nella riunione di oggi che alle informazioni sul prodotto relative al ...

