Vaccino CureVac e approvazione Ema: ecco quando può arrivare (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) - Sul Vaccino CureVac, quando l'approvazione dell'Ema? "Siamo a un ottimo punto, e pensiamo per fine maggio, massimo inizio giugno, di vederlo registrato in Europa. Appena lo studio sarà concluso, a metà maggio, sarà poi valutato rapidamente dall'Agenzia europea" del farmaco. Lo dice il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini, intervistato a '24 Mattino' su Radio 24. Quanto al Vaccino Sputnik, "sono felice che ci sia un altro Vaccino da valutare - sottolinea- è in corso la cosiddetta rolling review dell'Ema, ed è stata posposta su loro richiesta la valutazione della qualità manifatturiera a fine maggio, primi di giugno. Quindi i tempi sono questi ed è verosimile che in giugno il dossier sia completo e quindi valutato". Per quanto riguarda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) - Sull'dell'Ema? "Siamo a un ottimo punto, e pensiamo per fine maggio, massimo inizio giugno, di vederlo registrato in Europa. Appena lo studio sarà concluso, a metà maggio, sarà poi valutato rapidamente dall'Agenzia europea" del farmaco. Lo dice il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini, intervistato a '24 Mattino' su Radio 24. Quanto alSputnik, "sono felice che ci sia un altroda valutare - sottolinea- è in corso la cosiddetta rolling review dell'Ema, ed è stata posposta su loro richiesta la valutazione della qualità manifatturiera a fine maggio, primi di giugno. Quindi i tempi sono questi ed è verosimile che in giugno il dossier sia completo e quindi valutato". Per quanto riguarda ...

