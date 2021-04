Vaccino Covid, la Colombia dà il via libera all’acquisto da privati: il piano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vaccino Covid, la Colombia dà il via libera all’acquisto da privati: il nuovo piano che rivoluziona lo schema attuato in tutto il mondo fino ad ora Una decisione rivoluzionaria riguardo l’acquisto dei vaccini arriva dalla Colombia. Nella serata di ieri è stato firmato il via libera all’acquisto dei vaccini per il Covid dal settore privato, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021), ladà il viada: il nuovoche rivoluziona lo schema attuato in tutto il mondo fino ad ora Una decisione rivoluzionaria riguardo l’acquisto dei vaccini arriva dalla. Nella serata di ieri è stato firmato il viadei vaccini per ildal settore privato, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - HuffPostItalia : Vaccino Covid e reazioni avverse: Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni - katrinyanuo : @vaniacavi Intendevo efficacia non per il covid. Bensì per i loro fini. Il vaccino non serve per il covid. Ma per altro. - michelerizzi3 : RT @Mr_Ozymandias: Ma alla fine si è saputo quanto dura la protezione di un vaccino contro il Covid-19? -