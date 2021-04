Vaccino covid, il 22 aprile al via le prenotazioni per i 60 - 64enni lombardi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il video tutorial per prenotare i vaccini covid sul nuovo sito di Poste Italiane 2 aprile 2021 covid, al via la campagna vaccinale per i lombardi con più di 65 anni: come prenotare 19 aprile 2021 ... Leggi su sondriotoday (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il video tutorial per prenotare i vaccinisul nuovo sito di Poste Italiane 22021, al via la campagna vaccinale per icon più di 65 anni: come prenotare 192021 ...

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - Mov5Stelle : Con il vertice mondiale della salute del 21 maggio, organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissio… - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - Anja61669015 : RT @pesorati: un domandone. prima del covid, le terapie intensive in che percentuale erano utilizzate, specie in inverno? #Draghi #rt #Spe… - Oswald18593856 : #BrevettiLiberi #Atlantide Jonas Salk scoprì il vaccino per la poliomielite, rifiutò di brevettarlo e disse sulla… -