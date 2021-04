Vaccino AstraZeneca, le indicazioni dell’Ema: “Se presenti sintomi contattare il medico” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca, ribadite le indicazioni dell’Ema in caso di rare reazioni a seguito dell’inoculazione. L’Agenzia Europea ricorda infatti agli operatori sanitari e le persone che ricevono il Vaccino di essere consapevoli della possibilità che casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel sangue si possano verificare entro 2 settimane dalla vaccinazione. Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione ma sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati. L’Ema sottolinea quindi che le persone che hanno ricevuto il Vaccino devono cercare immediatamente assistenza medica nel caso dovessero sviluppare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021), ribadite lein caso di rare reazioni a seguito dell’inoculazione. L’Agenzia Europea ricorda infatti agli operatori sanitari e le persone che ricevono ildi essere consapevoli della possibilità che casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel sangue si possano verificare entro 2 settimane dalla vaccinazione. Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione ma sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati. L’Ema sottolinea quindi che le persone che hanno ricevuto ildevono cercare immediatamente assistenza medica nel caso dovessero sviluppare ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino AstraZeneca non è efficace nel prevenire l'infezione. Però i pazienti infettati non si ammalano gravemen… - fattoquotidiano : Astrazeneca, nuovo articolo degli scienziati tedeschi sul vaccino: “Scoperto il meccanismo che può provocare le tro… - Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - AlessioGhibli : RT @RobertoBurioni: Il vaccino AstraZeneca non è efficace nel prevenire l'infezione. Però i pazienti infettati non si ammalano gravemente.… - CalviaMaria : RT @RobertoBurioni: Il vaccino AstraZeneca non è efficace nel prevenire l'infezione. Però i pazienti infettati non si ammalano gravemente.… -