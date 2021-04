Vaccini in Campania, il 100% degli over 80 ha ricevuto la prima dose (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono state somministrate 1.344.508 dosi dei Vaccini in Campania alla totalità degli ultra 80enni deambulanti registrati in piattaforma. I Vaccini in Campania, con la giornata di ieri, sono stati somministrati al 100 per cento degli ultra 80enni deambulanti registrati in piattaforma. Mentre prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultra 80enni non deambulanti. Complessivamente Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono state somministrate 1.344.508 dosi deiinalla totalitàultra 80enni deambulanti registrati in piattaforma. Iin, con la giornata di ieri, sono stati somministrati al 100 per centoultra 80enni deambulanti registrati in piattaforma. Mentre prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultra 80enni non deambulanti. Complessivamente

Advertising

infoitinterno : Campania - Vaccini, in corso consegna 250mila card - infoitinterno : Bollettino Campania, a Napoli il 66% dei nuovi positivi. E l’Asl: «Scarse adesioni ai vaccini» - SollazzoRosa : RT @mattinodinapoli: Vaccini in Campania, consegnate 250.000 card «per viaggiare verso altre regioni italiane» - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Vaccini, in corso consegna 250mila card LEGGI LA NEWS: - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Vaccini in Campania, consegnate 250.000 card «per viaggiare verso altre regioni italiane» -