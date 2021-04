Vaccini, in arrivo 1,5 milioni di dosi di Pzifer - La proposta delle Regioni: coprifuoco alle 23 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il commissario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha annunciato che in giornata 'inizierà la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer'. L'arrivo delle dosi è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il commissario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha annunciato che in giornata 'inizierà la consegnadi oltre 1,5didi vaccino Pfizer'. L'è ...

Scuole superiori, dal 26 aprile si riparte al 60%. In classe tutti gli studenti della maturità ...anticipati al primo giugno Psicologi in classe per aiutare gli studenti Maria Chiara Carrozza nominata presidente del Cnr Stop ai vaccini agli insegnanti Concorso, Bianchi e la sanatoria in arrivo ...

Novavax, CureVac, Sputnik: tutti i vaccini in arrivo Avvenire Perché col via libera a J&J la campagna italiana può decollare Non solo con le 184mila dosi del vaccino americano che erano rimaste bloccate nei depositi ... questa settimana, da Bruxelles è arrivata la conferma delle dosi aggiuntive di Pfizer (100 milioni per il ...

Calo fornitura vaccini: non si perda la fiducia della gente Lo auspica Lukas Engelberger, presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità, di fronte alle minori dosi previste per maggio Il calo delle forniture di vaccini – in maggio ...

