Vaccini, Figliuolo impone un target a ogni regione: dalle 620 dosi al giorno della Valle d'Aosta alle 51mila della Lombardia (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'obiettivo è 500mila somministrazioni al giorno. Secondo il piano Vaccini presentato settimane fa dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo si sarebbe dovuto raggiungere già in questi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'obiettivo è 500mila somministrazioni al. Secondo il pianopresentato settimane fa dal commissario per l'emergenza Francescosi sarebbe dovuto raggiungere già in questi ...

