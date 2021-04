Vaccini, da oggi alle Regioni 1,5 milioni di dosi Pfizer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuova accelerazione sui Vaccini. 'Inizierà oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di di previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuova accelerazione sui. 'Inizieràla consegnadi oltre 1,5didi di previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini oggi Scatta l'allarme dell'Aifa, Magrini: "Se ci saranno poche dosi rivaluteremo i limiti d'età" ... si sono riuniti quasi tutti i giorni e domani (oggi, ndr) sarà pubblicato il documento frutto del ... sapendo che potremmo anche usarli, se necessario: se avessimo solo questi due vaccini a ...

Vaccini, Bassetti: "Assurdo voler scegliere come fossero paio di scarpe" L'infettivologo: "O si pensa che noi medici siamo lì per fare il male della gente oppure bisogna fidarsi di chi decide" Per combattere il coronavirus "oggi abbiamo due tipi di vaccini, quelli a mRna e quelli a vettore virale. Trovo abbastanza assurdo e anche allucinante che le persone scelgano il vaccino, qui non è che si tratta di scegliere una ...

Coronavirus oggi. Ministero: J&J sicuro. Uso preferenziale per over-60. Da domani distribuite ... Il Sole 24 ORE Vaccino Johnson & Johnson, via libera dell'Aifa alla somministrazione oltre i 60 anni L'Agenzia europea del farmaco ha riconosciuto possibili legami di causa-effetto tra il vaccino Jansenn e i rarissimi episodi di trombosi cerebrale verificatisi negli Usa. Ribadendo però che i benefici ...

Ilaria Capua: "Vaccinate le persone sbagliate: le cose non vanno come dovrebbero andare" "Sono mortificata nel dire che le cose non vanno come dovrebbero andare, a me dispiace dirlo ma sono vaccinate le persone sbagliate. Il vaccino non è arrivato pienamente dove doveva arrivare e quindi ...

