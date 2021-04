Vaccini anti Covid nel Lazio, almeno una dose a quasi sei ultrasessantenni su dieci (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue la campagna vaccinale anti Covid nel Lazio. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione, la prima dose di vaccino è stata somministrata al 22,5% della popoLazione: ad oggi, fa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue la campagna vaccinalenel. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione, la primadi vaccino è stata somministrata al 22,5% della popone: ad oggi, fa ...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - fanpage : ?? Ultim'ora Il Commissario Figliuolo dice stop alle prenotazioni vaccini anti Covid per under 60. - AriaPulitaER : Il podcast di oggi con @dr_paolucci. Si parla di #Australia e #brevetti per i #vaccini anti #COVID19 - pietrogranero : Le pressioni di 'Big pharma' in Europa per tutelare il monopolio sui vaccini anti-Covid-19 -