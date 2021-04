Vaccini ai lombardi under 65: “Prenotazioni al via giovedì? Si saprà in giornata” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel pomeriggio di mercoledì si saprà quando apriranno le Prenotazioni per vaccinare contro il Covid la fascia tra i 60 e i 65 anni in lombardia. La campagna per gli over sessantenni inizierà a metà di maggio, spiega il direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, il quale annuncia l’arrivo di 600 mila dosi all’inizio del prossimo mese. “Abbiamo aperto le Prenotazioni per i 65-70: si sono iscritti sul portale di Poste in 320 mila persone. Da calendario da giovedì dovrebbe aprire anche la prenotazione per i 60-64 enni. Ma su tutti i 60 enni non vogliamo buttarci in avanti – spiega il direttore generale -, trascurando altre categorie più bisognose, aspettiamo coordinamento con il governo, poi per metà maggio conto che saremo in grado di aprire in modo ancora più ampio di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel pomeriggio di mercoledì siquando apriranno leper vaccinare contro il Covid la fascia tra i 60 e i 65 anni ina. La campagna per gli over sessantenni inizierà a metà di maggio, spiega il direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, il quale annuncia l’arrivo di 600 mila dosi all’inizio del prossimo mese. “Abbiamo aperto leper i 65-70: si sono iscritti sul portale di Poste in 320 mila persone. Da calendario dadovrebbe aprire anche la prenotazione per i 60-64 enni. Ma su tutti i 60 enni non vogliamo buttarci in avanti – spiega il direttore generale -, trascurando altre categorie più bisognose, aspettiamo coordinamento con il governo, poi per metà maggio conto che saremo in grado di aprire in modo ancora più ampio di ...

